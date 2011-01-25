Лавринович отправляет к астрологом в вопросах о Конституционной ассамблее

Сроки создания и формат работы Конституционной ассамблеи еще не рассматривались. Об этом журналистам сообщил министр юстиции Украины Александр Лавринович, пишет «Интерфакс-Украина».

«Есть идея Президента, но в организационном плане этот вопрос еще не прорабатывался», - сказал Лавринович, отвечая на вопрос о возможных сроках создания Конституционной ассамблеи и форматах ее работы.

На просьбу спрогнозировать сроки создания Конституционной ассамблеи Лавринович сказал: «Это вопрос не ко мне – обращайтесь к астрологам».

Напомним, 13 января Президент Украины Виктор Янукович заявил о начале в ближайшее время работы над созданием в государстве Конституционной ассамблеи с целью совершенствования Основного Закона.