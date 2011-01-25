Украина презентовала Евро-2012 в Европарламенте: без Польши

Сегодня в здании Европарламента в Брюсселе состоялась презентация финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, организованная Украиной.

Как передает УНИАН, презентация проходила под девизом: «Евро-2012 в Украине: осталось 500 дней».

Украину на презентации представил министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин, а также музыкальная группа «Man Sound».

В разговоре с журналистами после официальной части презентации министр отметил, что Украина хочет показать миру позитивные изменения.

«Страна меняется просто на глазах, и этого не нужно скрывать, об этом должны знать все. Вот поэтому мы в Европарламенте сегодня…» - сказал Сафиуллин.

Министр отметил, что на сегодня он не видит проблем, которые могли бы помешать подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине.

Отвечая на вопрос, почему сегодняшняя презентация проводится исключительно украинской стороной без участия поляков, Сафиуллин заявил: «Дело в том, что такая же (презентация. – Ред.) будет и от Польши. Я уверен, что потом мы, может быть, и совместно ее проведем».

Министр также отметил, что Украина пока не планирует проводить подобного рода презентации в других европейских институтах.

«Какой еще может быть евроинститут? Европарламент!» - сказал он.

Украина и Польша совместно организуют проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.