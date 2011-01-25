Тимошенко покинула ГПУ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вышла из здания Генеральной прокуратуры Украины, сообщает РБК-Украина.

Напомним, ранее сегодня генеральный прокурор Виктор Пшонка заявлял, что досудебное следствие по делу Тимошенко возобновлено по ее просьбе. «Следователь соответственно с требованиями обращения ее и ее адвоката принял такое решение», - заявил Пшонка.

Напомним, что Тимошенко неоднократно заявляла о том, что ей неизвестно, почему ГПУ возобновила досудебное следствие по делу нецелевого использования средств Киотского протокола.