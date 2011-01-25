Генпрокуратура не разрешила Тимошенко лететь в Брюссель

Генеральная прокуратура Украины отказала лидеру партии «Батькивщина», экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко в удовлетворении ее ходатайства о возможности осуществления поездки в Брюссель (Бельгия)

Как передает УНИАН, об этом Тимошенко сообщила сегодня журналистам после почти пятичасового допроса в Генпрокуратуре.

«На мое ходатайство по поводу того, чтобы они меня отпустили в Брюссель на рабочие встречи с руководством Европейского Союза, с руководством Европейской народной партии, я получила отказ», - сказала она.

По ее словам, отказ следователей мотивирован тем, что приглашение на ее имя посетить Брюссель было представлено на английском языке, то есть без перевода.

«Я думаю, что я сделаю еще одно ходатайство, переводу эти приглашения, как они говорят, их заверить нужно нотариально, хотя им достаточно открыть средства массовой информации и почитать, что такое приглашение есть, что оно прозвучало публично, его никто не скрывает», - сказала она.

«То, что генпрокурор Пшонка отказал мне в поездке в Брюссель – это еще один признак какого-то странного страха, который имеет Янукович и который переходит как заразная болезнь на всех его подчиненных. Страх, что мир будет знать о том, что происходит в Украине, страх , что он теряет свою власть, и страх отвечать за все, что он сегодня делает», - сказала Тимошенко.

Ранее, Тимошенко получила два приглашения посетить Брюссель в начале февраля этого года.