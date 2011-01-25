ГПУ отказалась закрывать дело Тимошенко

Генпрокуратура отказала лидеру партии «Батькивщина», экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко в удовлетворении ее ходатайства о закрытии возбужденного против нее уголовного дела.

Как передает УНИАН, об этом Тимошенко сообщила сегодня журналистам после почти пятичасового допроса в Генпрокуратуре.

«Сегодня я получила ответ генерального прокурора на мое обоснованное ходатайство по поводу закрытия уголовного дела по киотским деньгам. Он дал отказ, несмотря на то, что нами приведены более детальные аргументы, что никакого состава преступления не было, и что киотские деньги никогда не тратились», - сказала она.