Тимошенко заявляет, что не просила ГПУ возобновлять следствие

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опровергает заявление генерального прокурора Виктора Пшонки о том, что досудебное следствие по ее уголовному делу возобновлено по просьбе ее адвоката.

Как передает УНИАН, об этом Тимошенко заявила сегодня журналистам, комментируя соответствующее заявление генерального прокурора Пшонки.

«Если Генеральная прокуратура так шустро удовлетворяет все мои просьбы, то нужно, мне кажется, удовлетворить главную мою просьбу, которую я передала в письменном виде, – это закрыть уголовное дело относительно Киотских денег в с вязи с отсутствием полностью состава преступления», - сказала Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» также напомнила, что Генеральная прокуратура отказала в удовлетворении еще одного ее ходатайства о возможности посетить Брюссель (Бельгия).

Мне кажется, что прокуратура действует не по моим ходатайствам, а на заказ Президента Украины относительно расправы со своим главным конкурентом», - убеждена она.

Напомним, ГПУ 30 декабря 2010 года предъявила Тимошенко окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия). Сегодня Пшонка заявил, что следователи Генеральной прокуратуры возобновили расследование уголовного дела относительно Тимошенко по ее просьбе и просьбе ее адвоката.