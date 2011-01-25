Нацсовет нашел нарушения на 5 канале: нет кино

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявляет, что мониторинг 5 канала зафиксировал нарушения.

Об этом говорится в сообщении, распространенном «Украинской правдой».

«Мониторинг зафиксировал отсутствие в эфире этой телекомпании фильмопоказа, по лицензии он должны составлять 7 часов 45 минут», - отмечается в сообщении.

«5 канал по собственной инициативе обратился к Нацсовету с просьбой изменить программную концепцию, предусмотрев почти 8 часов трансляции фильмов, и сам же, как может убедиться зритель, не выполняет этого условия лицензии», - добавляется в сообщении.

Нацсовет отмечает также, что проверка была осуществлена 12 января, об этом составлен акт, результаты в ближайшее время будут рассмотрены на заседании.

Также Нацсовет настаивает на законности своих проверок, ссылаясь на закон о телевидении и радиовещании, в частности на ч. 5 ст. 37; ч. 4 ст. 71; ч. 5 ст. 72; ч. 2 ст. 73; ч. 1 ст. 74 .

«Попытки телеканала отрицать правомерность проведения проверок телерадиоорганизаций единственным органом государственного регулирования деятельности в сфере телевидения и радиовещание кажутся несерьезными и даже смешными», - сказано в сообщении.

«Еще более необоснованными являются ссылки этого вещателя на положение Меморандума между телекомпаниями и Национальным советом, который был принят 2006 году и касался совсем других вопросов деятельности телеиндустрии», - отмечается в сообщении.