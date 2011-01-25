В Москве задержали лидера националистов

В центре Москвы около станции метро «Третьяковская» во вторник вечером задержан лидер националистического движения «Славянская сила» Дмитрий Демушкин.

Как передает радио «Свобода», позже там же задержаны еще около десяти молодых людей, которые похожи на футбольных фанатов.



Ранее в ГУВД Москвы заявили, что будут пресекать провокации и попытки проведения стихийных митингов в столице.

Накануне в интернете, в том числе на форумах футбольных болельщиков, появилась информация о проведении во вторник около станции метро «Третьяковская» акции памяти по жертвам теракта в Домодедово.

Официальные движения футбольных фанатов призвали молодых людей не участвовать в акции.