В Египте - массовые акции протеста: Тунис вдохновил

В нескольких городах Египта сегодня прошли многотысячные акции сторонников оппозиции с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака, который находится у власти около 30 лет.



В Каире произошли столкновения демонстрантов с силами правопорядка, применившими для разгона протестовавших водяные пушки и слезоточивый газ. Оппозиционеры в свою очередь забрасывали полицейских камнями. О пострадавших и задержанных не сообщается, передает Радио Свобода.



Выступления против коррупции, нищеты, безработицы прошли также в городах Александрия, Эль-Мансура, Танта, Асуан и других.



Организаторы акций не скрывают, что вдохновлены событиями в Тунисе, где недавно был свергнут президент Бен Али.