Украина и Россия обсудят пребывание Черноморского флота РФ в Крыму

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины 27 января состоится девятое заседание подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины украинско-российской межгосударственной комиссии.

Об этом сообщил на брифинге в МИД пресс-секретарь министерства Александр Дикусаров, передает РБК-Украина.

Украинскую делегацию на переговорах возглавит первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко, российскую - статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

В ходе заседания будут рассмотрены вопросы о состоянии готовности соглашения между двумя сторонами о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых располагаются объекты ЧФ РФ на территории Украины; о готовности к подписанию соглашения о согласовании передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований ЧФ РФ вне пределов ее дислокации; о работе над проектом об урегулировании вопросов юрисдикции и предоставления правовой помощи в уголовных делах на период пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Кроме того, стороны проанализируют состояние сотрудничества в вопросах инвентаризации земельных участков и объектов государственного имущества Украины, переданных в пользование Черноморского флота РФ, и обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в местах дислокации ЧФ РФ.

Также важным вопросом является реализация межправительственного соглашения об участии РФ в развитии социально-экономической сферы города Севастополь и других населенных пунктов, в которых дислоцируются воинские формирования Черноморского флота России.