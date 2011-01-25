Фигурант «дела Тимошенко» пытался выехать в Чехию

В Прагу пытался сбежать еще один фигурант уголовного дела против команды Юлии Тимошенко.

Как передает «Украинская правда», в Чехию пытался выехать директор фирмы «ІСС Украина», через которую правительство Тимошенко закупило санитарные автомобили по завышенным ценам.

Директора фирмы задержали в воскресенье 16 января в 20:00 по дороге в аэропорт. На этот вечер у него был забронирован авиабилет в Прагу.

При этом, билет был взят только в один конец, что может указывать на то, что директор «ІСС Украина» не собирался возвращаться обратно в Украину.

«За поставку государству 27 санитарных автомобилей по сверхзавышенной цене против него было возбуждено уголовное дело по статье 191 УК ч. 5, которая предполагает срок заключения от 7 до 12 лет», - отмечается в сообщении.

Постановление о возбуждении уголовного дела было выдано следователем МВД в январе.

По решению суда 19 января директору компании «ІСС Украины» - гражданину Хорватии - была избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.