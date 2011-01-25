Платини похвалил Украину за прогресс в подготовке к Евро-2012

Польша и Украина добились существенных успехов в подготовке к чемпионату Европы 2012 года по футболу.

Об этом заявил во вторник глава УЕФА Мишель Платини, передает «Украинская правда».

«За последний год мы стали свидетелями колоссального прогресса. Речь идет о подготовке новых стадионов, а также о начале работы новых аэропортов. Учитывая такой темп подготовки, в УЕФА верят, что удастся досрочно завершить подготовку всей необходимой инфраструктуры», - цитирует Платини агентство Efe.

Руководитель УЕФА подчеркнул, что до старта чемпионата Европы остается ровно 500 дней.

«Может показаться, что 500 дней - это очень много времени. Но для подготовки ко столь масштабному мероприятию важен каждый день», - пояснил он.

«Мы будем продолжать успешное сотрудничество с руководством стран-организаторов чемпионата, а также с их организационными комитетами, чтобы обеспечить проведение незабываемого Чемпионата Европы 2012 года в Польше и Украине», - обещает Платини.