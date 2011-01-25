Египет охватили массовые беспорядки (ФОТО)

Многотысячные демонстрации против действующего президента страны Хосни Мубарака, который правит страной уже 30 лет, проходят в Египте, в городах: Каир, Исмаилия, Суэц, Эль-Мансура, Танта.

Также беспорядки проходят в Александрии, где протестующие сорвали картину Мубарака и одного из его сыновей Гамаля, который, как считают египтяне, займет кресло президента после отставки своего отца, сообщает «Газета.ру».



Протесты в Египте начались на той же почве, что и в Тунисе: жители жалуются на высокие цены на продовольственные питания, нищету, безработицу и гнет авторитарной власти.

В общей сложности в протестах приняли участие более 20 тысяч человек. Также, по его словам, полиции пришлось применять слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов.