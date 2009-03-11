«Нафтогаз» - хозяин спорного газа! (ДОКУМЕНТЫ)

Бои за 11 миллиардов кубометров газа между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «РосУкрЭнерго» продолжаются. После захвата спецподразделением СБУ «Альфа» здания «Нафтогаза» и инцидента возле дочерней компании «Укртрансгаз» замглавы СБУ Валерий Хорошковский сделал следующий ход.



Он во всеуслышанье объявил: документы, которые не удалось найти его подопечным в «Нафтогазе», якобы находятся в Кабмине. Более того, следователи СБУ уже побывали на Грушевского и оставили там сообщение о том, что они «должны получить» документы о растаможке газа, принадлежавшего «РосУкрЭнерго», и перевода его из транзитного в иной статус. Если же СБУ не удастся получить эти документы, следующим пунктом назначения «Альфы» может стать Кабмин.



«Главреду» удалось получить один из документов, вокруг которых закрутилась вся эта история, а именно акт, завершающий схему обретения «Нафтогазом» контроля над спорными 11 миллиардами кубов газа.







Из положений акта сдачи-приемки запаса газа в ПХГ от 6 февраля 2009 года, подписанного заместителем председателя правления ОАО «Газпром» Валерием Голубевым и первым заместителем главы правления «Нафтогаза» Игорем Диденко, следует несколько выводов.



Во-первых, документ четко фиксирует: собственником 11 миллиардов кубометров газа, ранее поставленных российской стороной в Украину в режиме транзита, с момента подписания данного договора становится «Нафтогаз», который и подавал таможенную декларацию на его растаможку. Следовательно, дальнейшие действия Энергетической таможни, которая ее проводила, были подкреплены прямым договором купли-продажи, заключенным между двумя хозяйствующими субъектами – «Нафтогазом» и «Газпромом».



Во-вторых, за 11 миллиардов кубов газа НАК «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» 1.7 млрд долларов США. Таким образом, Украина получает этот объем газа по цене 154.55 доллара за тысячу кубометров, и эта цена серьезно отличается от той, которую все европейские государства платят за «обычный» газ.



В-третьих, констатируем: среди подписантов данного договора нет представителей «РосУкрЭнерго». Таким образом, «РУЭ» формально даже не является причастной к реализации схемы, которую она сейчас вроде как пытается оспорить в международных судах.



Касательно грядущих судебных разбирательств, кстати, следует упомянуть и о том, что фигурантами последнего этапа схемы, по которой «РосУкрЭнерго» лишилось контроля над 11 миллиардами кубометров газа, является не только «Нафтогаз», с которым «РУЭ» собирается судиться, но и «Газпром», который ему этот газ продал. То есть судиться «РосУкрЭнерго», вполне вероятно, придется и с «Нафтогазом», и с «Газпромом» – то есть компания-посредник (теперь уже бывший) попытается выиграть тяжбу у продавца и покупателя, не имеющих друг к другу никаких претензий. А это уже значительно сложнее, чем тягаться с одним лишь «Нафтогазом».