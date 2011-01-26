В Давосе стартует Всемирный экономический форум (ВИДЕО)

В швейцарском курортном городе Давос сегодня открывает очередная сессия Всемирного экономического форума.

В нынешней встрече принимают участие более 2,5 тыс. политиков, бизнесменов и общественных деятелей из 100 стран. Среди них - 35 лидеров государств, в том числе президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози, а также канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Радио свобода.

Медведев должен был выступить с основным докладом на открытии форума, однако отложил свой приезд в Давос из-за теракта в московском аэропорту «Домодедово».

Также Всемирный экономический форум в Давосе поедет президент Украины Виктор Янукович. Как рассказал глава администрации президента Сергей Левочкин, глава государства едет в Давос привлекать инвестиции в Украину.