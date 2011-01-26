Саакашвили назвал Россию крокодилом

Президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил Россию с «крокодилом», который готов «проглотить» его страну, сообщает Lenta.ru.

Это заявление было сделано в прямом эфире, в ходе передачи «Президент отвечает на вопросы народа». Телемост был организован русскоязычным телеканалом ПИК (Первый информационный кавказский). На вопросы жителей страны Саакашвили отвечал по-грузински.

По словам Саакашвили, земли Грузии - Абхазия и Южная Осетия - были оккупированы «дикими варварами», а «политический менталитет» России находится «на уровне рептилии» - крокодила.

Саакашвили также связал недавний теракт в аэропорту «Домодедово» с неправильной политикой России на Северном Кавказе.

На вопрос, планирует ли Саакашвили оставаться у власти в качестве премьер-министра после окончания своего второго президентского срока в 2013 году, он ответил уклончиво. По словам главы государства, интересы Грузии для него всегда будут превыше собственных.