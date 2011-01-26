В ПР считают, что Тимошенко не стоит бояться суда

Если лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что Генпрокуратура не имеет фактов нецелевого использования ею бюджетных средств, то ей не стоило бы бояться суда. В этом убежден народный депутат от Партии регионов Владислав Забарский.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, Забарский отметил: «Тимошенко уже неоднократно доказывала свой профессионализм в жонглировании словами».

При этом регионал подчеркнул, что заявление экс-премьер-министра о том, что «у Генпрокуратуры против нее нет никаких доказательств», можно расценивать как то, что бывшему премьеру удалось спрятать концы в воду, и документы о ее причастности к финансовым махинациям с бюджетными средствами уничтожены». «Но это не соответствует действительности. Следователям прокуратуры, судя по всему, удалось обнаружить некоторые хорошо скрытые аспекты финансовой деятельности правительства Тимошенко», - заявил Забарский.

Также он уверен, что бывшему премьер-министру, прежде чем делать какие-либо заявления, правильнее было бы дождаться суда. «Какие факты доказывают вину, а какие нет, решает исключительно суд. И, рассматривая эти факты, суд определяет качество доказательной базы Генпрокуратуры, а, следовательно, виновность или невиновность подозреваемого», - подчеркнул Забарский.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила, что у следствия нет достаточных доказательств для передачи в суд материалов «киотского дела».