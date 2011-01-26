Данилишина не приглашали на программу Шустера

Бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин опроверг информацию о том, что его приглашали принять участие в передаче «Шустер Live». Об этом экс-министр заявил в интервью Радио свобода.

В частности, Данилишин отметил: «Хочу сказать, что со мной лично никто об участии в программе не говорил. Так же можно было меня пригласить полететь в космическом пространстве, не показав ракету и не поговорив лично со мной - хочу я туда лететь, или не хочу».

«Со мной никто не говорил конкретно… конечно, это было просто напросто как-то некорректно по отношению ко мне лично», - подчеркнул Данилишин.

Напомним, ранее сообщалось, что главным гостем программы «Шустер live» 21 января будет Богдан Данилишин. Однако во время эфира стало известно, что экс-министр экономики не сможет принять участие в передаче, поскольку внезапно заболел.