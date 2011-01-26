«Наша Украина»: Обществу удалось схватить Табачника «за руку»

Представители власти пойманы общественностью «за руку» во время попытки шулерскими методами «провести» обсуждение инициированной Дмитрием Табачником Концепции языкового образования в Украине. Так считают в партии «Наша Украина».

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», в партии напомнили, что возглавляемое Дмитрием Табачником министерство объявило 27 декабря 2010 года обсуждение Концепции, а уже 20 января заявило, что обсуждение шло с августа 2010 года и «успешно завершилось. «Такое передергивание понятно - очевидно, авторы сами понимают противоправный и антиконституционный характер ряда предложенных в этой концепции положений. Опасаясь негодования общественности, они и «провели» это мысленное «обсуждение», - заявили в партии.

В «Нашей Украине» высказали мнение, что проект «Концепции языкового образования в Украине» не предусматривает урегулирования языкового вопроса, а углубляет разделение в обществе. Более того, он концептуально противоречит идее соборности украинской наций. «Обнародование данной концепции похоже на определенное ритуальное действо, которое должно засвидетельствовать готовность местных украинофобов реализовывать в Украине российские геополитические сценарии. По сути, этот документ является не столько концепцией, сколько декларацией намерений русификаторов образования», - подчеркнули в партии.

Кроме того, в «Нашей Украине» указали на то, что «реанимация» такого понятия, как «язык межнационального общения», не является тождественным украинскому языку. «Это - не европейская практика, это «совковая» практика, которая в Украине использовалась с целью денационализации украинцев и навязывания им российских языковых стандартов», - считают в партии, добавляя при этом, что Концепция также игнорирует Конституцию Украины.

В связи с этим «Наша Украина» выступает категорически против подобных попыток реанимации «имперской» языковой политики, ограничения сферы употребления украинского языка как государственного и навязывания детям идеологии «Русского мира».