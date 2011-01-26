Обама сравнил ситуацию в США с моментом запуска советского спутника

Президент США Барак Обама сравнил ситуацию в США с моментом запуска первого советского спутника. Об этом он заявил, выступая во вторник, 25 января, в Конгрессе со своим вторым обращением «О положении страны». Речь Обамы в прямом эфире транслировали большинство американских телеканалов, сообщает Lenta.ru.

По словам Обамы, в 1957 году запуск СССР первого спутника Земли оказал благотворное влияние на ситуацию в стране: Америка увеличила размер инвестиций в научные исследования и образование, после чего стала мировым лидером в этих областях. Обама отметил, что настал момент, когда нынешнее поколение американцев «должно запустить свой спутник».

Президент США рассказал о мерах, которые должны быть предприняты в ближайшее время, чтобы «будущее было за Америкой». Цель Америки, заявил глава государства, - добиться мирового лидерства в сфере инноваций, образовании и строительстве.

Обама сообщил, что планируется увеличение объемов инвестиций в биомедицинские исследования, информационные технологии, а также увеличение финансирования экологически чистой энергетики. Президент США надеется, что к 2035 году 80 процентов энергии в стране будет вырабатываться экологически чистым способом.