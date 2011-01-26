Как Барак Обама в Конгрессе выступал (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Президент США Барак Обама обратился к нации с ежегодным обращением «О положении страны».Торжественная церемония состоялась в Конгрессе США, где собралась вся политическая элита Америки.

В нем, как сообщает УНИАН, глава государства призвал ради повышения конкурентоспособности экономики увеличить инвестиции в образование, науку и инфраструктуру, повысить качество образования, радикально модернизировать транспорт и сети связи, упростить налоговую систему и снизить налог на доходы корпораций.

Обама намерен добиваться увеличения объемов американского экспорта, а также сообщил, что сокращение внутренних бюджетных расходов в США начнется с 2011 года.

«Я предлагаю, чтобы это (замораживание госрасходов) началось в этом году и продлилось следующие пять лет. Эта мера поможет снизить дефицит бюджета более чем на 400 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет и сократить некоторые статьи бюджетных расходов до самого низкого уровня со времен Эйзенхауэра, - сказал он, тут же добавив: - Но давайте убедимся, что сокращаем действительно чрезмерные траты. Сокращение расходов на образование и инновации - это все равно, что пытаться облегчить перегруженный самолет, сняв с него двигатель».

Обама призвал к сотрудничеству республиканцев, которые в результате ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США получили большинство в Палате представителей и усилили свои позиции в Сенате.

Касаясь внешнеполитической проблематики, президент США заявил, что война в Ираке подходит к концу, и подтвердил, что вывод войск из Афганистана начнется в июле 2011 года. Обама также отметил обновление отношений с Россией и укрепление связей со странами Азии.