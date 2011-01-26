В столкновениях в Египте погибли три человека (ВИДЕО)

В результате проведения акций протеста в Египте погибли три человека, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, офицер полиции был убит в Каире в ходе столкновений с протестующими.

Демонстранты забросали камнями стражей порядка в районе центральной площади Тахрир, когда пытались прорвать кордоны полиции. Полицейский скончался, получив тяжелую травму головы. Пострадали еще 40 полицейских, в том числе четыре офицера.

Кроме того, в Суэце на севере страны погибли двое протестующих. Мирная акция, как и в столице, переросла в столкновения с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Сообщается о 60 пострадавших.