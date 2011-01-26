Томенко: Свобода вероисповедания в Украине в опасности

Зампредседателя Верховной Рады Николай Томенко заявил, что сегодня стоит говорить не только об ограничении свободы слова, а и об ограничении свободы высказываний, свободы убеждений, свободы вероисповедания. Об этом он сказал в эфире «5 канала».

По его словам, на сегодня «власть выстраивает на базе одной конфессии едва ли не официальную государственную церковь».

Томенко привел в качестве примера историю с Десятинной церковью, когда вопреки позиции премьер-министра и других высокопоставленных должностных лиц, священники Московского патриархата, ссылаясь в поддержку Президента Украины, заявляют, что все равно будут строить культовое сооружение на месте исторического и самого известного христианского памятника времен Киевской Руси.

Вице-спикер также назвал ненормальным, когда политики или милиция выискивают, по их мнению, некорректные высказывания в произведениях писательницы Марии Матиос или еще кого-то.

«В Интернете ходит шутка, что к 150-летию со дня перезахоронения Тараса Шевченко в Украине его произведения могут запретить, поскольку его поэма «Катерина» начинается строками «Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями», которые могут не понравиться власти. Но, как известно, в каждой шутке есть доля правды», - подчеркнул Томенко.