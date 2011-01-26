Шустер: Данилишина приглашали на шоу через пресс-службу БЮТ

Экс-министра экономики Богдана Данилишина приглашали принять участие в эфире шоу «Шустер Live» через пресс-службу «БЮТ-Батькивщины».

Об этом заявил ведущий шоу Савик Шустер в эфире Радио Свобода.

«Я не буду говорить о космическом пространстве и космических кораблях - эта тема, наверно, более близка министру экономики. Мы обратились в пресс-службу «БЮТ-Батькивщины» с просьбой найти Богдана Данилишина и пригласить его в эфир», - рассказал Шустер.

По словам Шустера, «это было абсолютно логично - работать через пресс-службу, так как прямых контактов с Богданом Данилишиным не было».

«Мы получили от «БЮТ-Батькивщины» подтверждение и заказали спутниковую связь со студией. Министр экономики меня поймет - мы бы не стали тратить большие деньги, если бы нам не гарантировали его присутствие в прямом эфире», - резюмировал Шустер.

Напомним, ранее Данилишин, который получил политическое убежище в Чехии, опроверг, что его приглашали принять участие в передаче «Шустер Live».