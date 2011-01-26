Кабмин сегодня решит, как уничтожить более 12 тыс. т меланжа

Украина в 2011-2012 гг. утилизирует более 12 тыс. т меланжа. Об этом, на заседании правительста заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет «РБК-Украина».

По словам Азарова, сегодня Кабмин рассмотрит вопросы об утилизации компонентов жидкого ракетного топлива (меланжа) в 2011-2012 гг.

«Принятие этого перечня позволит продолжить работу по утилизации меланжа в соответствии с меморандумом взаимопонимания между Кабинетом Министров и ОБСЕ. Предполагается уничтожить свыше 12 тыс. т компонентов жидкого ракетного топлива, что снизит экологическую угрозу», - отметил Азаров.

Напомним, в конце ноября 2010 года в рамках второго этапа международного проекта, финансируемого ОБСЕ, из Львовской области начался вывоз опасного ракетного окислителя - меланжа.