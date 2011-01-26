Шуфрич сыграет в телеигру «Что? Где? Когда?»

Замсекретаря Совета безопасности и обороны Нестор Шуфрич вошел в состав одной из команд знатоков, которые примут участие в новом формате интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» на канале «Интер».

Об этом Українським новинам сообщили в пресс-службе телекомпании.

Всего в рамках шоу предусмотрено восемь команд: команда актеров, команда эстрадных исполнителей, команда спортсменов, команда ведущих телеканала «Интер», команда «Студии Квартал-95», команда звездных одесситов и две сборные команды политиков.

Знатоки будут соревноваться не только с телезрителями, но и друг с другом: все команды будут поделены на пары, и только та команда, которая обыграет телезрителей с лучшим счетом, станет победителем в паре.