Азаров выразил солидарность с борцами с терроризмом

Украина солидарна со всеми странами, которые борются с терроризмом, и придерживается позиции, что оправдания терроризму быть не может. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ.

«Прежде всего хотел бы выразить глубокое сожаление родным и близким тех людей, которые погибли или пострадали во время взрыва в аеропорту «Домодедово» в Москве», - отметил Азаров.

Он также заявил, что никакого оправдания терроризму быть не может.

«Поэтому мы твердо заявляем солидарность усилиям всех стран мира, которые принципиально борются с терроризмом и подтверждаем, что защита жизни и здоровья людей, противодействие агрессии во всех проявлениях - это безусловная позиция нашего государства».

Напомним, в результате теракта в аэропорту «Домодедово» погибли 35 человек.