Тимошенко не пустили в Брюссель из-за неправильного оформления приглашения

Генеральная прокуратура отказала лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в поездке в Брюссель из-за представления приглашения без надлежащего оформления, сообщила пресс-служба ГПУ.

«Разрешить выезд лицу, находящемуся на подписке о невыезде, - это не обязанность, а право следователя, то есть его прямая процессуальная компетенция», - сказано в сообщении.

Также следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры не удовлетворил ходатайство Тимошенко о закрытии уголовного дела, возбужденного в отношении экс-премьера по обвинению в совершении тяжелого преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия).

Как сообщалось, ГПУ отказала Тимошенко в удовлетворении ее ходатайства о возможности осуществления поездки в Брюссель (Бельгия).