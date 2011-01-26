Россия продолжает разрабатывать систему ПРО

В России разрабатывается собственная система противоракетной обороны. Об этом сообщил глава министерства обороны Анатолий Сердюков, передает Би-би-си.

«Что касается противоракетной обороны нашей, то мы ее как разрабатывали, так и будем дальше разрабатывать», - сказал Сердюков, выступая в Совете Федерации, где рассматривается вопрос о ратификации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в апреле минувшего года.

Как сообщалось, Россия ожидает от НАТО ответа на предложения по выстраиванию европейской ПРО.