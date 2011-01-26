Азаров просит ускорить подготовку к отмечанию юбилея Берегового (ВИДЕО)

Кабинет Министров Украины планирует на высоком уровне отметить 90-летие со дня рождения руководителя Центра подготовки космонавтов Георгия Берегового. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ.

«Сегодня мы будем утверждать решение Правительства относительно подготовки и отмечания 90-летия со дня рождения Георгия Тимофеевича Берегового - нашего славного соотечественника, полтавчанина, который вошел в историю, как герой Великой Отечественной войны, летчик-испытатель, выдающийся космонавт, руководитель Центра подготовки космонавтов и общественный деятель», - сказал Азаров.

Он напомнил, что Береговой - дважды Герой Советского Союза, единственный из советских космонавтов, который получил первое звание Героя за мужество в воздушных боях во время Великой Отечественной войны.

«До 15 апреля осталось не так уж и много времени, потому прошу Оргкомитет и всех членов Правительства уделить особенное внимание подготовке к отмечанию этой годовщины на высоком уровне», - заявил премьер.

Напомним, ранее Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, которым поручил правительству в двухмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий в связи с 90-летием со дня рождения летчика-космонавта Георгия Берегового.