Премьер уверяет, что полностью обеспечивает людей субсидиями

Правительство в полном объеме обеспечивает необходимые выплаты из госбюджета, заявил сегодня премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабмина. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе правительства.

«Ассигнования по защищенным выплатам Госказначейство открыло еще 5 января в сумме около 11 млрд грн», - сказал премьер.

По его словам, полностью перечислены местным бюджетам дотации выравнивания в объеме 1,5 млрд грн, субвенции по выплатам помощи семьям с детьми - около 2 млрд грн.

Азаров также отметил, что своевременно выделяются средства для социальной помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

В полном объеме выделяются средства по предоставлению субсидий, и на сегодня по упрощенным правилам субсидии назначены около 1,5 млн семьям, добавил глава Кабмина.