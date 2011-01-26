FrankfurterAllgemeine Zeitung: Список Герман Тимошенко не поразил

Применение в Украине «избирательного правосудия» против оппозиционеров все больше беспокоит США и Европу, в частности Германию, пишет Конрад Шуллер в статье под названием «Список власти» в немецкой FrankfurterAllgemeine Zeitung (FAZ). Автор статьи наводит слова государственного министра МИД Германии Гойера, мол, создается впечатление, «будто украинское правосудие целеустремленно и политически мотивировано действует против бывших членов правительства Тимошенко».

В то же время представители власти в Киеве утверждают, что в возбужденных против бывших правительственных чиновников уголовных делах нет никакой «политики». По словам заместителя главы Администрации Президента Анны Герман, стражи порядка расследуют случаи коррупции, которые касаются и представителей действующей власти. Как аргумент она предоставила корреспонденту FAZ список из 358 чиновников, против которых в 2010 году были возбуждены уголовные дела.

Однако этот список не поразил лидера оппозиции Юлию Тимошенко, поскольку в нем представлены по большей части «чиновники из провинции, местные судьи и налоговики, а также коррумпированные милиционеры среднего звена».

«Борьба этого режима против коррупции на самом деле является блицкригом против оппозиции», - цитирует автор статьи Юлию Тимошенко.

Подробнее читайте на InoZMI