Бойко обещает продолжить отключение тепла в городах-должниках

Отключение предприятий теплоэнергетики от энергоснабжения может продолжиться. Об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, пишет «РБК-Украина».

По словам Бойко, общие долги ТКЭ за энергоносители составляют около 3,6 млрд грн.

«Ситуация сложная и мы можем продолжить практику отключений», - заявил министр.

Он отметил, что возможные отключения будут зависеть от погодных условий - если погода будет очень холодной, то предприятия отключать не будут.

Напомним, дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» «Газ Украины» поручило газоснабжающим компаниям отключить газоснабжение 12 предприятиям коммунальной теплоэнергетики из-за долгов за потребленное топливо.