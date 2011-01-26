Одесский гаишник назвал украинский язык «телячою мовою» (ВИДЕО)

В Интернет попало видео, на котором зафиксировано, как одесский инспектор ГАИ продемонстрировал неуважение к государственному языку, передает ТСН.

Видео было снято 22 января нынешнего года. На нем видно, как инспектор ГАИ Одессы, старший сержант Швец (номер удостоверения ОТ0148) на вопрос водителя, заданный на украинском языке, заявил: «Не понимаю телячу мову».

Напомним, в конце 2010 года мэр Одессы Алексей Костусев предложил общаться на заседаниях горсовета на русском языке, потребовав, чтобы документы ему подавали также исключительно на русском.