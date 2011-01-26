Азаров поведал министрам о транзитном потенциале Украины

Спектр транзитных возможностей в Украине гораздо шире, чем об этом известно в мире. Об этом на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Николай Азаров, сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ.

«Как правило, в контексте транзитного потенциала речь идет об Украине только как о транзитере энергоресурсов, ведь мы же все знаем, что эта позиция уязвима, особенно в связи с новой политикой России. Поэтому я хочу подчеркнуть, что спектр наших транзитных возможностей гораздо более широк», - заявил Азаров.

По его словам, основной целью нынешнего правительства является интеграция транспортной сети Украины в европейскую транспортную сеть, и ликвидация многочисленных барьеров, а также упрощение процедур во время перевозки грузов через границу.

«Взвешенная тарифная политика раскроет наши конкурентные преимущества в сфере транзита грузов», - подчеркнул Азаров.

Напомним, во время встречи Президента Украины Виктора Януковича с премьер-министром Турции Реджепом Ердоганом стороны согласились с необходимостью создания трансрегиональных транспортных коридоров, которые соединят Восточную и Северную Европу с Ближним Востоком и Средней Азией.