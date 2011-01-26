Президент поздравил Добкина с днем рождения

Президент Виктор Янукович поздравил губернатора Харьковской области Михаила Добкина с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы государства.

«За годы самоотверженного труда вы завоевали непререкаемый авторитет и уважение как принципиальный и ответственный руководитель, который глубоко понимает нужды и потребности общества, решая актуальные проблемы социально-экономического развития Харьковщины», - сказано в поздравлении Президента.

«Глубоко убежден, что ваши знания и профессиональные умения, опыт работы и жизненная мудрость и в дальнейшем станут залогом успешного выполнения задач на пути развития Харьковской области и улучшения благосостояния ее жителей», - подчеркнул Янукович.