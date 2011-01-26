Тигипко поучится у Словакии, как нужно проводить пенсионную реформу

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко посетит Словакию для ознакомления с опытом пенсионной реформы 3 февраля.
Об этом сообщил посол Словакии в Украине Павол Гамжик, передают Українські новини.
По словам Гамжика, Тигипко намерен встретиться с вице-премьер-министром - министром финансов Словакии Иваном Миклошем, министром социальной политики Йозефом Михалом и представителями Ассоциации пенсионных фондов.
Словакия провела фундаментальную реформу своей пенсионной схемы и готова поделиться этим опытом с Украиной, подчеркнул посол.
Как сообщалось ранее, Тигипко прогнозирует введение пенсионной реформы до апреля.