Тигипко поучится у Словакии, как нужно проводить пенсионную реформу

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко посетит Словакию для ознакомления с опытом пенсионной реформы 3 февраля.

Об этом сообщил посол Словакии в Украине Павол Гамжик, передают Українські новини.

По словам Гамжика, Тигипко намерен встретиться с вице-премьер-министром - министром финансов Словакии Иваном Миклошем, министром социальной политики Йозефом Михалом и представителями Ассоциации пенсионных фондов.

Словакия провела фундаментальную реформу своей пенсионной схемы и готова поделиться этим опытом с Украиной, подчеркнул посол.

Как сообщалось ранее, Тигипко прогнозирует введение пенсионной реформы до апреля.