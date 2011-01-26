Янукович посетит Давос с рабочим визитом 27-28 января

27-28 января состоится рабочий визит Президента Виктора Януковича в Швейцарию с целью участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе. Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом заявил глава Администрации Президента Сергей Левочкин.

В ходе работы нынешнего заседания ВЭФ, темой которого является «Общие нормы для новой реальности», представят новые модели взаимодействия, которые смогут способствовать не только преодолению разногласий между центрами многополярной системы мира, но и обеспечению всеобъемлющего роста и инвестиций.

По словам Левочкина, 27 января Президент примет участие в интерактивной дискуссии, организованной австрийским правительством и Организацией экономического сотрудничества и развития, на тему: «От Австрии к Центральной Азии: инвестиции и тенденции конкурентоспособности на следующее десятилетие».

28 января Янукович выступит в Давосе на Седьмой украинской ланч-конференции «Старт для изменений».