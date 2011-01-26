Янукович пригласил Расмуссена в Украину

Президент Украины Виктор Янукович пригласил генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена посетить с визитом Украину. Об этом идет речь в поздравлении Януковича генсеку НАТО с днем рождения.

«Искренне поздравляю вас с днем рождения и желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых свершений в вашей ответственной деятельности. В Украине высоко ценят вашу весомую роль в развитии конструктивного партнерства с Североатлантическим альянсом. Достигнутый уровень политического диалога и практического сотрудничества создают надлежащую подпочву для продолжения нашего взаимодействия в укреплении международной безопасности и стабильности», сказано в поздравлении.

Кроме того, Янукович выразил убеждение, что «вместе мы можем сделать значительный вклад в развитие единой неделимой Европы с равной безопасностью для всех».

«Надеюсь, что вскоре буду иметь возможность приветствовать вас с визитом в Киеве, где мы продолжим обсуждение перспектив дальнейших отношений между Украиной и НАТО», - заявил Янукович.