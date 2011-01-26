У Тимошенко на 2 февраля уже запланирована встреча с главой Европарламента

Президент Европейского парламента Ежи Бузек планирует встретиться с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в Брюсселе 2 февраля. Об этом Григорию Немире сообщил председатель представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануель Пинту Тешейра, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ.

Отмечается также, что 25 января прокуратура отказала Юлии Тимошенко в ее ходатайстве посетить Брюссель, «придравшись к тому, что документы, которые подтверждают факт приглашения, поданы на английском языке».

В пресс-службе сообщили, что сегодня адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц подаст в прокуратуру их легализированные переводы на украинском языке.

При этом в БЮТ считают, что ГПУ по заданию Януковича умышленно затягивает время, чтобы сорвать визит Тимошенко в Европу.

«Тем самым Янукович, раздувая международный скандал, в очередной раз наносит вред международному имиджу Украины и подрывает перспективы интеграции Украины в Евросоюз», - заявляют в БЮТ.

Напомним, сегодня, 26 января, в Генеральной прокуратуре сообщили, что лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко было отказано в поездке в Брюссель из-за представления приглашения без надлежащего оформления.