ГАИ проверяет одесского гаишника, который назвал украинский «телячою мовою»

Госавтоинспекция проводит служебную проверку относительно появившихся сегодня в Интернете информации и видео, где демонстрируется нежелание инспектора ГАИ города Одессы общаться с водителем на украинском языке. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

Таким образом, работнику Госавтоинспекции предъявляют обвинение в неуважении к государственному языку.

В данный момент по этому факту проводится служебная проверка, в ходе которой будут выясненные все обстоятельства данного события.

«В случае подтверждения приведенных Интернет-изданиями фактов, инспектор ГАИ получит соответствующее наказание. Меры дисциплинарного воздействия будут также применены к его руководителям, которые не обеспечили должной профессиональной подготовки старшего сержанта милиции», - говорится в сообщении ГАИ.

Как сообщалось ранее, в Интернет попало видео, на котором зафиксировано, как одесский инспектор ГАИ продемонстрировал неуважение к государственному языку.