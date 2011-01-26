Прокуратура Крыма настаивает на аресте Гриценко

Прокуратура Крыма в четверг, 27 января, предъявит обвинение экс-спикеру Верховного Совета Крыма Анатолию Гриценко, сообщает ZN.UA.

Завтра суд центрального района Симферополя изберет Гриценко меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании экс-спикера под стражей.

Есть информация о том, что следствию могут чинить препятствие в расследовании уголовного дела в отношении Гриценко, заявил прокурор Крыма Степан Молицкий.

Гриценко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям), которое карается лишением свободы сроком до 10 лет.

Как сообщалось, Гриценко задержали 24 января в связи с уголовным делом, возбужденным по факту нарушения земельного законодательства.