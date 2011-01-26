В органах не имеют права работать те, кто не уважает украинский язык - Томенко

Зампредседателя Верховной Рады Николай Томенко считает, что госслужащие, которые не уважают украинский язык, не имеют права работать в органах власти.

Об этом сообщили в пресс-службе политика.

Так он прокомментировал случай в Одессе с участием инспектора ГАИ, который назвал украинский язык «телячою мовою».

По словам Томенко, этот случай «не просто свидетельствует о том, что в милиции работают люди, которые не уважают украинский язык, он свидетельствует о том, что многие нынешние высокопоставленные лица показали пример, как можно официально в мире представлять Украинское государство, получать средства от Украинского государства и ненавидеть собственное государство».

«Именно этот «пример» вызывает такие позорные случаи», - отметил вице-спикер.

Он также считает очевидным, что такие люди не имеют права работать в государственных органах.

«Государственные служащие, которые не уважают украинский язык, не имеют ни юридического, ни морального права работать в государственных органах и выступать от имени Украинского государства», - подчеркнул Томенко.