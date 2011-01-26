В Словакии заметили проблемы с демократией в Украине

Словакия заинтересована в сохранении демократии в Украине. Об этом на заседании пресс-клуба в МИД заявил посол Словакии в Украине Павол Гамжик, пишет УНИАН.

Он напомнил, что в ходе визита в Украину в январе комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле выразил определенную озабоченность проблемами с соблюдением демократии в Украине.

«Я бы не говорил сейчас об озабоченности, я бы говорил об заинтересованности, чтобы уровень демократического развития в Украине сохранялся», - сказал посол.

При этом он отметил, что в Словакии заметили определенные проблемы в Украине, и будут следить за развитием ситуации.

«Они (проблемы) стали составной частью нашего диалога с Украиной. Мы ждем, как ситуация будет развиваться», - сказал посол.