Янукович и Азаров плохо решают проблемы страны - опрос

Большинство граждан Украины негативно оценивают достижения Президента Украины Януковича и премьер-министра Азарова в решении неотложных проблем страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Иfak Ukraиne на заказ Украинской редакции Deutsche Welle.

В частности, около половины опрошенных украинцев негативно относятся к попыткам Президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова решить важнейшие проблемы в Украине.

Важнейшими проблемами страны сами украинцы считают экономические проблемы (79 процентов), на втором городе - коррупция (55 процентов), дальше - своеволие чиновников и милиции (34 процента).

По всем трем пунктам Янукович получил наихудшие оценки. Лишь 10 процентов опрошенных оценивают его успехи в решении перечисленных выше проблем как «в целом хорошо». Наихудшим является показатель Януковича в борьбе со своеволием чиновников и милицией - 50 процентов опрошенных считают его роботу в этом направлении «в целом плохой». Активность Януковича, направленную на решение экономических проблем, 48 процентов украинцев оценили как неудовлетворительную. Тоже самое 46 процентов опрошенных утверждают о борьбе Януковича с коррупцией.

Как и Янукович, не может похвастаться отличными показателями премьер-министр Украины Азаров: хуже всего оценили его достижение в борьбе со своеволием чиновников и милиции (негативно - 51 процент; положительно - 8 процентов), в решении экономических проблем (негативно - 50 процентов; положительно - 9 процентов), а также в борьбе с коррупцией (негативно - 47 процентов; положительно - 7 процентов).

Опрос проводился в Украине с 3 по 13 декабря 2010 года методами репрезентативной выборки. В нем приняли участие 1000 человек из 35 населенных пунктов Украины. Совокупность опрошенных отвечает структуре взрослого населения Украины.