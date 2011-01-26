БЮТ требует извинений от Могилева за одесского гаишника

Фракция БЮТ и партия «Батькивщина» требуют от министра внутренних дел Украины Анатолия Могилева немедленно уволить с работы в ГАИ Одессы «старшего сержанта Швеца (номер удостоверения Од0148)», а также извиниться за этого инспектора, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ.

«Могилев также должен извиниться перед обществом за действия подчиненного - причем сделать это, наконец, на украинском языке, который министр учит слишком уже долго», - заявили в БЮТ.

В политсиле также сообщили, что расценивают такие сознательные и публичные заявления старшего сержанта, как надругательство над государственным языком и разжигание междунациональной вражды.

«Блок и партия требуют возбудить против этого недостойного звания украинского милиционера человека уголовное дело по ст. 161 Криминального кодекса Украины (разжигание междунациональной вражды)», - заявили в БЮТ.

«Такой поступок гаишника - это следствие украинофобской политики нового мэра Одессы «регионала» Костусева, который своим незаконным решениям прямо запретил употреблять и использовать в делопроизводстве украинский язык. Все это отражает реальное отношение команды Януковича, Партии регионов и ее сателлитов к украинскому языку, истории, национальным традициям», - сказано в заявлении.

Отмечается также, что «наверное, хамским заявлениям гаишника Швеца рукоплещут в администрации Януковича и в Кабмине».

«Эти органы власти, вопреки закону, набиты чиновниками, которые не знают украинского языка, начиная с премьера Азарова, министра инфраструктуры Колесникова, главы НБУ Арбузова до рядовых клерков. А те, кто знают и хорошо на нем говорят, откровенно его презирают, как, например, Табачник, который в разработанной им концепции языковой политики в отрасли образования отвел украинскому униженный статус, близкий к тому, который определил и одесский гаишник», - заявляют в БЮТ.

По мнению оппозиционеров, проблема защиты украинского языка в Украине тесно связана с борьбой с режимом Януковича, «которому чужое и безразличное все украинское и который сам чужой для всего украинского».

«Пока Янукович при власти - до тех пор каждый день будет существовать угроза украинскому языку. Нужно быть внимательными», - заявили в БЮТ.

Напомним, в Интернете появилось видео, на котором зафиксировано, как одесский инспектор ГАИ продемонстрировал неуважение к государственному языку. Видео было снято 22 января нынешнего года. На нем видно, как инспектор ГАИ Одессы, старший сержант Швец (номер удостоверения ОТ0148) на вопрос водителя, заданный на украинском языке, заявил: «Не понимаю телячу мову».