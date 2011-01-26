Словакия не против поговорить с Украиной о малом приграничном движении

Словакия готова вести переговоры о расширении зоны малого приграничного движения с Украиной. Об этом на заседании пресс-клуба в МИД сказал посол Словацкой Республики в Украине Павол Гамжик, пишет УНИАН.

«Мы готовы об этих вопросах говорить и договориться», - сказал он.

При этом посол отметил, что есть определенные ограничения, связанные с правилами, которые действуют в Европейском союзе.

В то же время Гамжик отметил, что «все можно изменить, если есть воля».

Посол считает, что Польша, Словакия и Венгрия могут скоординировать свои усилия в вопросе расширения зоны малого приграничного движения.

Напомним, Гамжик также сообщил, что в Словакии заметили определенные проблемы с демократией в Украине, и будут следить за развитием ситуации.