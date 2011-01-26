Экспертизу по фразам «Убивай хача» и «Бей черных» проведут лингвисты

Калининский районный суд Санкт-Петербурга постановил назначить повторную комплексную судебно-лингвистическую экспертизу по фразам «Убивай хача, мочи хача», «Бей чурбанов», «Бей черных, бей хачей», «Крысам – крысячья смерть» и «Россия для русских», фигурирующих в резонансном деле об избиении школьника, говорится в сообщении правозащитной организации «Агора».

Как сообщает «Газета.ру», специалисты в области лингвистики в рамках дела об избиении школьников Тагира Керимова и Сулеймана Рамазанова должны ответить на вопрос, направлены ли эти лозунги на разжигание межнациональной розни. На этих двух подростков 14 февраля 2009 года напала группа сверстников. С криками «Убивай хача, мочи хача!», «Бей черных, бей хачей!», «Россия для русских!» и «Крысе – крысячья смерть!» нападавшие повалили Керимова и Рамазанова на землю и принялись избивать. Керимов получил несколько ударов ногами по голове и потерял сознание. Нападавшие разбежались только после того, как Рамазанов накрыл друга своим телом и закричал, что он мертв. Девятиклассник провел несколько месяцев в коме с черепно-мозговой травмой, но ему удалось выжить.

Первая психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная Центром судебных экспертиз Северо-Западного округа, не нашла в фразах «Бей хача!» и «Россия для русских» признаков разжигания межнациональной розни. Эксперт центра Елена Кирюхина в своем десятистраничном докладе писала, что «данные фразы могли как иметь, так и не иметь ксенофобской направленности», что зависит «от мотивов, которыми руководствовались произносившие их». Кирюхина пришла к выводу, что призывы «убивать хачей» скорее носили «иронический» характер и молодые люди выкрикивали их «не всерьез».