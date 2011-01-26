Луценко предъявили еще одно обвинение

В отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко возбуждено еще одно уголовное дело – за нецелевое использование средств на празднование Дня милиции во дворце «Украина». Об этом журналистам сообщил его адвокат Игорь Фомин, пишет «Интерфакс-Украина».

«Возбуждено еще одно уголовное дело – оно касается празднования Дня милиции», - сказал Фомин.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока не располагает копией постановления о возбуждении уголовного дела, поэтому не может утверждать, что конкретно вменяется Луценко.

Напомним, 29 декабря 2010 года Юрию Луценко предъявили обвинения по эпизоду в деле об отравлении третьего президента Украины Виктора Ющенко.