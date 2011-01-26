Президент вернул Ратушняку и Черных должности замминистра

Президент Украины Виктор Янукович назначил Виктора Ратушняка – заместителем, а Сергея Черных – первым заместителем министра внутренних дел Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента Украины.

Ранее, Президент освободил Черных от должности первого заместителя министра внутренних дел Украины – начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью, и уволил Виктора Ратушняка с должности заместителя министра внутренних дел Украины – начальника милиции общественной безопасности.